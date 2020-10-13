台61線西濱快速道路南下138K大安路段，一台大卡車疑輪胎爆胎致火燒車，道路一度全線封閉，造成西濱大塞車，目前已排除恢復行駛，所幸未造成傷亡，真正事故原因待警方釐清中。

今天傍晚5時45分，西濱快速道路南下138K大安路段發生火燒車事件，疑大卡車輪胎爆胎所致，由於事故車輛佔用外車道，全車道一度封閉，許多用路人塞在車陣中動彈不得。

傍晚大約6時15分，交通事故已排除，警方表示，未造成人員傷亡，正確事故原因待釐清中。

(中時 )