疑爆胎火燒車 西濱快速道路大塞車 18:262020/10/13 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一台大卡車疑輪胎爆胎致火燒車，道路一度全線封閉。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路南下138K大安路段，一台大卡車疑輪胎爆胎致火燒車，道路一度全線封閉，造成西濱大塞車，目前已排除恢復行駛，所幸未造成傷亡，真正事故原因待警方釐清中。 今天傍晚5時45分，西濱快速道路南下138K大安路段發生火燒車事件，疑大卡車輪胎爆胎所致，由於事故車輛佔用外車道，全車道一度封閉，許多用路人塞在車陣中動彈不得。 傍晚大約6時15分，交通事故已排除，警方表示，未造成人員傷亡，正確事故原因待釐清中。 (中時 ) #火燒車 #西濱快速路 #塞車 #大卡車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑爆胎火燒車 西濱快速道路大塞車 18:262020/10/13 社會 北宜公路過彎不慎 大貨車衝撞對向車輛 18:352020/10/13 社會 天雨路滑國5蘇澳段 車輛打滑撞護欄3人傷 10:242020/10/13 社會 垃圾車瞬間巨大塵爆竟是民眾丟香灰惹禍 彰化市長怒喊嚴辦 13:062020/10/13 社會 大甲警助開道 17分鐘路程6分到院生產 19:132020/10/13 寶島 國1泰山段5車連環撞 3車道封閉嚴重回堵 2人送醫 14:372020/10/13 社會 闖紅燈「S型」閃快車 預拌混擬土車翻覆水泥流滿地 15:422020/10/13 社會 直擊》北投挖土機過高扯斷電線桿 女騎士嚇到摔車 15:232020/10/13 社會 eTag代扣路邊停車費 進軍台中市 15:092020/10/13 財經 出門發現機車被人放詭異肉粽 內行一看驚呼：快找法師 16:572020/10/13 搜奇 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 人夫傳訊小三：「全身上下我都愛」 正宮淚崩對象竟是親妹 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。