大陸央視播出「台灣間諜」專題報導，指控台籍人士鄭宇欽為台灣間諜，已遭逮捕，對此，新北市議員張志豪13日指出，與鄭宇欽相識於2013年，鄭是前往捷克留學的年輕學者，與台灣政治一點關係都沒有，大陸如此扣帽子行徑，離譜至極。

張志豪說，2013年時擔任前立委蕭美琴的國會助理，同年7月鄭宇欽來尋求協助，由於在捷克完成學業後想繼續留在捷克教書，盼蕭美琴國會辦公室可以協助處理觀光簽證問題，讓他繼續留在捷克，當時還是前總統馬英九時代。

張志豪透露，鄭宇欽的臉書內容都是有關捷克的學術交流、講座亦或是當地的政經時事內容，是非常年輕的學者，與政治一點關係都沒有，大陸扣帽子指稱他為台諜，離譜至極，「大陸這樣的行為，只會離台灣人民越來越遠！」

此外，鄭宇欽的臉書在2019年4月13日後就停止更新，與屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居狀況相似。

(中時 )