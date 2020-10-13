新冠肺炎疫情，使得口罩成為搶手貨，而在疫情趨緩之後，蒐集各式花色的口罩，成為另類樂趣；南投縣新聞行政處人員，蒐羅33種設計各異的口罩組成同心圓，還裱褙裝框，名為「同心成圓」，提醒大家防疫要同心協力。

口罩是防疫基本配備，而在新冠肺炎爆發後，衍生「口罩之亂」，從早期口罩一片難求，政府推行實名制，民眾漏排隊等待購買口罩；成立口罩國家隊，推動口罩外交，卻又發生假冒國家隊口罩等風波，將來可能成為公共衛生或社會學領域研究的主題。

新冠肺炎疫情，將口罩受重視的程度推到歷史新高點，蒐集五花八門的口罩，也成為在很 悶的防疫期間，難得的小確幸，互相交換難得一見的口罩，除了樂趣還有成就感。

南投縣最近舉辦的日月潭萬人泳渡、世界茶業博覽會，雖然參與人數眾多，但都嚴格要求落實戴口罩防疫；縣府新聞行政處人員，配合防疫之餘，也蒐集各式各樣的口罩，組成同心圓的形狀，加框後猶如一幀裝置藝術作品。

新聞科長賴時貞表示，「同心成圓」寓意防疫必須靠眾人同心協力，不能有任何破口，才能圓滿達成防疫任務；也希望藉由口罩的吸睛效果，提醒大家隨時注意防疫，確保健康。

(中時 )