國內蒜頭維持在1台斤200元高價，農曆年後採收可望降價。（張朝欣攝）

國內蒜頭上個月創下每台斤300元天價，13日雲林縣西螺果菜市場蒜頭交易價每台斤約170元，傳統市場每台斤200元，目前進口蒜頭貨源並不穩定，因此蒜價持續卡在高檔，預估農曆年後本土蒜頭開始採收，或是大量進口蒜頭解封，才有降價空間。

今年蒜頭價格一路飆漲，至9月初漲至傳統市場每台斤300元歷史高點，引發檢調單位稽查蒜頭囤積情況，經囤積蒜頭陸續釋出加上部分進口蒜頭通關，9月底每台斤先降至250元，再降到200元至今。

西螺果菜市場表示，上個月底蒜頭交易價為每台斤180元，這幾天維持在170元左右，價格並未明顯變化，成交量也不多，主要是價格偏高影響採購意願，銷售減緩。

傳統市場蒜頭攤商說，他從事蒜頭買賣30餘年，之前蒜價最貴時每台斤也才180元，今年首度遇到每台斤突破200元，主要是大量進口蒜頭卡關，加上近年來外食人口增加，本土蒜頭供不應求，才會出現天價蒜頭。

蒜頭攤商認為，年底前進口蒜頭是否能大量通關還是未知數，因此蒜頭貨源並不穩定，在這種情況下若蒜價要下降，必需等到農曆年後（明年2月）本土蒜頭開始採收，才可能有降價空間。

消費者指出，9月起的蒜頭實在太貴了，在家煮菜只能減少蒜頭使用量，但到外面買鹽酥雞，店家都不提供蒜頭，少了1味很無奈，希望政府盡快讓進口蒜頭解封，不要連民眾的小確幸都無法滿足。

(中時 )