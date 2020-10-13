朱宗慶打擊樂團資深團員吳思珊、吳珮菁等人，帶領新生代成員同台演出。（季志翔攝）

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶認為，台灣有許多打擊樂好手，目前團內已有跨越4代的成員，能同台演出。（季志翔攝）

7個聲部、14隻手、7位打擊樂手，呈現出菜市場的熱鬧景況與人情味。青年音樂家、同時也是朱宗慶打擊樂團新生代團員高瀚諺，推出全新作品《菜市仔》，靈感是來自他的童年生活，「我們家以前賣自助餐，常常有上菜市場的經驗，我希望呈現這段回憶。」

高瀚諺表示，小時候在天未亮時，家人總會到早市採買，準備中午要賣的午餐，「也因為這樣，我總是第一個到學校的人，那時候睡眼惺忪的我，在機車後座總會趴在媽媽的背上睡覺，媽媽的背很溫暖，讓我到現在還記得，是很特別的回憶。」

《菜市仔》運用了三台木琴、兩台鐵琴、邦哥鼓、大鼓，共有7聲部樂器，演奏時，不同樂器彼此對話，像是市場叫賣聲，演奏者大喊：「歡迎光臨。」聽來十分熱鬧。高瀚諺表示，市場裡有各種攤位的景象，讓他聯想到樂團團員每個人不同的專長，也因此他在作品裡，特別為每個人量身打造樂段。

藝術總監朱宗慶表示，台灣有許多打擊樂人才，目前樂團裡也已有跨越4代的演奏者，一起同台演奏，「更重要的是，資深團員也能帶領新生代團員，分享演奏經驗，以及陪伴一起成長。」

同場演出，還有多首曲目，其中頗為特別的是，美國作曲家雅各．雷明頓作品《碰撞》，共有6台木琴、16聲部，表現原子與粒子碰撞機的實驗，16聲部齊奏，聲響聽來震撼。

資深團員吳珮菁表示，《碰撞》一曲讓全團16名成員一起上陣演出，「這考驗我們平常的默契，音樂的火花，讓我們更靠近。」演出將於10月24日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )