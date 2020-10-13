創業家兄弟（8477）13日啟動旗下生活市集品牌升級計畫，是今年來最大的投資案，斥資超過千萬元，董事長郭書齊表示，儘管因為疫情的關係，台灣電商市場的餅因此擴大，但競爭也更激烈，且集團化的現象也越來越明顯，期望透過生活市集全面的品牌升級，加深品牌在消費者心中的形象，以站穩市場位置，預期今年第四季起效益將逐漸發酵。

創業家兄弟宣布生活市集啟動品牌升級計畫，包括LOGO、形象影片到全套企業識別，全新的品牌升級以「共創美好生活」為使命，鎖定30～49歲的「精打細算族群」，同時將在Youtube、Facebook粉絲專頁推出兩隻形象影片，強調「時時查價」、「收集真實評價」等兩大品牌特色。

創業家兄弟今年前三季營收35.15億元，較去年同期衰退4％。郭書齊表示，以今年整體市場情況來說，是詭譎多變的一年，但集團今年以打基本功為主，期望切入不同的電商利基。儘管前三季營收衰退，但透過品牌升級，期望在今年雙11、雙12就能逐步開始看到成效。

創業家兄弟過去鮮少舉辦媒體活動，也較少在線下投放廣告，這次為了品牌升級則是一改過去作法，除了大手筆更換LOGO、拍形象影片、以及全套企業識別；另外，從App、Mobile web、PC版以及LINE官方帳號，也都將全部更換調整，估算斥資超過千萬元，費用部分已開始陸續攤提。

郭書齊表示，深耕品牌在消費者心中的形象是長期工作，因此這項投資也將會是長期投資，預期到今年雙11、雙12時，可以逐漸開始貢獻營運表現。

(工商 )