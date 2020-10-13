高雄百貨週年慶陸續開跑，各業者紛紛祭出獨家商品優惠內容來搶攻近百億元的市場商機，高雄大遠百秉持對環境永續的理念，在週年慶前夕舉辦「太陽寶寶出任務-社區環境打掃服務」，從2015年開始從「綠色營運、友善環境」作為出發點，推行三大綠色行動，每一項綠色行動都代表著遠百從營運流程中逐一導入綠色環保元素，為消費者打造時尚與環保兼具的百貨商場，邁向低碳營運的綠色百貨，創造永續美好生活。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，秉持企業營運宗旨，持續推廣「綠色營運、友善環境」，綠建築周邊認養綠地，目前累計遠百各分公司認養商場週邊行道樹與公園綠地，定時派員修剪維護，認養面積已達1,146坪，其中高雄大遠百連續三年於週年慶前夕舉辦「太陽寶寶出任務-社區環境打掃服務」，和睦鄰里、在地深耕，獲得民眾及附近居民高度肯定，讓遠百真正成為社區的好鄰居；且配合減少廢棄，遠百自2015～2018年，連續三年廢棄物零成長達標，2019年進一步提升資源永續利用，紙類資源回收量更成長20％。除此之外，遠百更串聯產業鏈上游供應商與下游消費者及社區居民，除了開百貨風氣之先，以綠建築打造新式環保百貨外，也善用科技力推動管理巡檢與節能管理，並支持綠色採購，推動綠色消費，致力在價值鏈上的每一個環節創造永續價值，發揮社會影響力。

高雄大遠百將於十月二十二日正式加入週年慶戰局，並於十月十八日提前在一樓廣場，攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會共同舉辦「濃來遠百果然利HIGH-週年慶造勢大會」，現場邀請高雄市美濃區福安國小小朋友蒞臨表演「客家子弟踏出來」精彩客家舞蹈，並推出美濃在地特色物產展售，凡當日於現場排隊前100名民眾，即可獲贈美濃精選「紅心芭樂乾」乙份，歡迎民眾共襄盛舉！

(工商 )