金管會主委黃天牧5月20日上任後，特別愛罰保險業？金管會13日罕見以近三頁新聞稿、五大澄清「喊冤」，強調今年前9月保險業罰鍰共1億450萬元，比去年同期的1億560萬元，還少110萬元，幅度少1.04％。

金管會五大澄清的第一點是今年保險罰鍰除了保經代被罰2,530萬元，是比去年多，其他如壽險被罰7,020萬元、產險被罰900萬元，都是比去年同期少；二是保險業缺失今年共有613項，不予處罰比率達75.04％，比去年的64.98％還高，即今年沒有違反法令、或情節輕微不處罰為適當者，都沒有開罰。

三是保經代今年被罰22件、罰鍰2,530萬元，比去年同期的8件、440萬元高，主要是多家保經代被發現鼓勵客戶以保單貸款、房貸等方式，重複投保，且不見得是業務員個人行為。

四是金管會任何裁罰都有嚴謹的裁罰基準及處理流程，經會議審慎充份討論才會成裁罰結果，並不是特定個人可以自行做出裁罰決策。

五是金管會的監理重點不在於重罰或罰鍰收入有沒有達到預算目標，保險局副局長張玉煇強調，罰鍰絕對不是以量取勝，各個裁罰都有其必要性，且是經很審慎的認定，之所以每年要訂裁罰預算，是依預算法規的程序，並沒有將預算的金額設為達成的目標、去衝刺；金管會主秘陳開元說：「我們希望最好都不罰，希望業者遵法，落實制度」。

(工商 )