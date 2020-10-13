女網友的閨密發現自己老公出軌對象竟是自己親生妹妹，立即當場崩潰痛苦。(臉書社團《娘子軍不能不知的婚姻真相》)

女網友為閨密打抱不平，所蒐集來的鹹濕對話，令多數看了覺得噁爛不可置信。(臉書社團《娘子軍不能不知的婚姻真相》)

1名女網友在臉書社團《娘子軍不能不知的婚姻真相》PO文為自己的閨密打抱不平。女網友說明，閨密的老公出軌了，讓人無法置信的是，對象竟然是老婆的親妹妹。女網友進一步提供線索，但目前卻只持有些許聊天紀錄，也擔憂證據是否確鑿，也希望能順利為閨密爭取到小孩的監護權。

據了解，此名正宮在得知自己老公出軌後，對象竟然還是自己的親生妹妹，幾乎就快要徹底崩潰。女網友說明，閨密的妹妹跟自己老公上演犀利人妻的戲碼，兩人還頻繁互相傳了許多鹹濕訊息，男方曾傳「我只能跟妳約會一下下，不然媽和姐會起疑」、「寶貝來了」、「我們手牽手去有冷氣的地方」，男方甚至還回訊「我也有把你當女王壁下在疼愛」、「真希望一天有48小時」，女方也回訊說「你全身上下我都愛」，察看到此番內容的正宮瞬間淚崩。

針對此事件，社團內的專業律師則說明，若是遭遇到此情況，針對內容紀錄，必須得具體的證明雙方是誰，才能夠進一步證明侵害配偶權的行為，律師還補充，若還有其他更加具體的內容補述，將會使得整體訴訟勝算機率提高。

看到此篇文章的網友，紛紛氣憤留言，「噁心吧」、「屎渣男&噁小三」、「告 侵害配偶權」；也有網友表示，「這世界廢物真多」、「太超過了」、「戀姐夫咧」；網友認為，真的很噁心！但陷入這洞裏的兩個人一定覺得甜如蜜，不過都已經是成年人了，不該做的事情做出來了，還傷害他人，就麻煩屆時承認錯誤並努力償還過錯吧；有些網友不敢相信，直呼這簡止是八點檔情節。

(中時新聞網)