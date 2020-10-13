第三屆海峽兩岸青年發展論壇今天（13日）在浙江杭州舉行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一出席論壇開幕會致辭時表示，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，扎實推動兩岸關係和平發展，率先同廣大台灣同胞、台灣青年分享發展機遇。

劉結一表示，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，根本原因是極少數「台獨」分裂分子勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，逆歷史潮流而動，逆民族大義而為，損害中華民族根本利益和台灣同胞利益福祉。

劉結一表示，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，扎實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。希望廣大台灣同胞對和平與發展的期盼匯聚成遏制「台獨」、推進統一的磅礡力量。

劉結一強調，大陸堅持推進兩岸和平發展、融合發展，率先同廣大台灣同胞、台灣青年分享發展機遇。大陸繼續落實落細各項惠台利民政策舉措，完善保障台胞福祉的制度安排和政策措施，推動兩岸交流合作提質增效，加強海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設，為台灣青年來大陸學習、實習、就業、創業、發展提供機遇，為兩岸青年交流創造更好條件，讓大家充分施展才華、追逐夢想。

劉結一表示，大陸的巨大機遇是廣大台胞的巨大利好。他以實際數字為例，「今年前8個月兩岸貿易額增長10％，島內向大陸出ロ1212億美元，大陸向島內出ロ377億美元，台灣在兩岸貿易中順差達835億美元。這個例子充分說明，廣大台胞的利益福祉繫於兩岸，兩岸關係好，台灣才會好。」

針對民進黨政府修改歷史教科書、「去中國化」等行為，劉結一指責，這是「自斷根脈、自毀長城的行徑，只會剝奪台灣青年一代接受中華優秀文化傳統滋養的權利。試想，如果心靈之舟茫然漂泊，精神家園無處安放，台灣青年如何面對未來？相信廣大台灣青年會明辨是非，與大陸同胞一道，共同呵護與弘揚中華文化共同祖產。」

第三屆「海峽兩岸青年發展論壇」劉結一致詞全文：

尊敬的中國國民黨前主席洪秀柱女士，

尊敬的袁家軍書記，

各位嘉賓，青年朋友們：

大家上午好！海峽兩岸青年發展論壇匯聚兩岸青春力量，是兩岸交流大潮中的一道獨特風景。本屆論壇回應兩岸青年交流合作期望，圍繞「攜手共築美好家園」主題，聚焦新時代兩岸青年共同責任和使命，為深化兩岸融合發展聚能蓄力，具有重要意義。我代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，對論壇的舉辦表示熱烈祝賀！向各位新老朋友特別是青年朋友致以誠摯問候！

今年以來，面對洶湧而來的新冠肺炎疫情，我們上下一心贏得重大戰略性成果，眾志成城經受住歷史大考。在大陸的許多台胞台商台企踴躍捐款捐物，一些台灣醫師、台灣青年積極參與病患救治、志願服務，不少島內台胞以各種方式傳遞同胞之情。這些感人的事例，彰顯了兩岸同胞守望相助、共克時艱的親情。疫情發生以來，兩岸同胞克服各類障礙，通過線上線下多種形式，踴躍參加中山論壇、海峽青年節、海峽論壇、津台會等主題廣泛的交流活動，延續了兩岸交流合作的熱度和勢頭。這些充分說明兩岸同胞交流合作、走近走親的願望是壓不住的，兩岸同胞命運與共、血濃於水的紐帶是割不斷的。

新冠肺炎疫情加劇世界百年未有之大變局的演變，新挑戰孕育新機遇，激發新動能。我們築牢疫情防控堅固防線，推進經濟恢復性增長，經濟穩中向好、長期向好的發展趨勢更加鞏固，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局正在加快構建，高質量發展的勢能正在充分積聚和釋放。祖國大陸的巨大機遇是廣大台胞的巨大利好。今年前8個月兩岸貿易額增長10％，島內向大陸出ロ1212億美元，大陸向島內出ロ377億美元，台灣在兩岸貿易中順差達835億美元。這個例子充分說明，廣大台胞的利益福祉繫於兩岸，兩岸關係好，台灣才會好。

國家的希望在青年，民族的未來在青年。兩岸青年追逐個人事業夢想，實現美好生活嚮往，離不開家人親人幫助呵護，更取決於國家興衰和民族命運。國家弱亂、民族衰敗，民眾必然漂泊動蕩、無所依靠。今年是中國人民抗日戰爭勝利75週年，回首悲慘歲月，中國遭遇外來侵略，山河破碎，多少同胞包括青年同胞失去了生命、離散了家園。但是全體中華兒女錚錚鐵骨、前僕後繼，譜寫了為國家、為民族浴血奮戰的雄壯史詩。國家富強，人民才有美好生活，青年才能展翅高翔。青年要繼承和發揚中華民族的奮鬥精神，志存高遠，擔當時代責任。令人欣喜的是，一批年輕的80、90後台籍社區助理，踴躍投身大陸美麗鄉村建設、農業農村振興，用他們的智慧提升社區人文環境、服務民眾生活，在投身民族復興偉業中，放飛他們的人生夢想。還有許許多多台灣青年在不同領域、不同崗位推動兩岸交流、投身祖國建設，激揚出青春活カ。他們以正義、理想和堅守衝破了島內一些人設置的障礙，在祖國廣闊天地實現著人生價值。未來二三十年，是中華民族邁向偉大復興的光輝歲月，也是青年人成長成材、揮灑事業的黃金年代。每位青年都有自已的追求，當他把小我融入民族復興的大我，以家國天下為己任，不負韶華，就一定能更好實現人生價值、昇華人生境界。希望大家努力成為這一偉大時代的見證者、參與者和貢獻者。

中華文化深植兩岸青年，為青年發展奠定根基。五千年中華文化光輝燦爛，源遠流長，孕育出中華民族堅韌不拔、凝心聚力的品格，是兩岸青年共同的根和魂。「修身齊家治國平天下」，「愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之」，這些中華民族的智慧積澱，深深流淌在兩岸同胞血液里。中華文化在人類文明交融互鑒中迸發出奪目的光彩。篡改教科書、「去中國化」等自斷根脈、自毀長城的行徑，只會剝奪台灣青年一代接受中華優秀文化傳統滋養的權利。試想，如果心靈之舟茫然漂泊，精神家園無處安放，台灣青年如何面對未來？相信廣大台灣青年會明辨是非，與大陸同胞一道，共同呵護與弘揚中華文化共同祖產。

去年年初，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表重要講話，指明民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求，也是增進台灣同胞利益福祉的必由之路。當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，根本原因是極少數「台獨」分裂分子勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，逆歷史潮流而動，逆民族大義而為，損害中華民族根本利益和台灣同胞利益福祉。我們將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，扎實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。希望廣大台灣同胞對和平與發展的期盼匯聚成遏制「台獨」、推進統一的磅礡力量。我們堅持推進兩岸和平發展、融合發展，率先同廣大台灣同胞、台灣青年分享發展機遇。我們繼續落實落細各項惠台利民政策舉措，完善保障台胞福祉的制度安排和政策措施，推動兩岸交流合作提質增效，加強海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設，為台灣青年來大陸學習、實習、就業、創業、發展提供機遇，為兩岸青年交流創造更好條件，讓大家充分施展才華、追逐夢想。

浙江人文典盛，經濟社會發展活力強勁，與台灣往來互動密切，交流合作深入。浙江省委省政府高度重視對台工作，著力推進各項惠台利民政策措施在浙江落地見效。疫情發生以來，浙江積極協調解決台企復工復產面臨的難題，幫助企業渡過難關。在浙台胞台企以實際行動為抗疫出力，是兩岸同胞相互扶持、共克時艱的縮影。浙江還新出台了一系列幫助台灣青年發展的舉措，讓更多台商台青把握浙江發展機遇、分享廣闊發展空間。中共中央台辦、國務院台辦將持續支持浙江擴大深化兩岸交流合作，助力浙江經濟社會發展與台胞台企發展相互促進、相互成就。

最後，預祝第三屆海峽兩岸青年發展論壇圓滿成功！祝各位嘉賓身體健康，事業興旺！謝謝大家。（完）

(中時 )