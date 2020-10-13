台北市教育局自106學年度起，推動雙語實驗課程，109學年度共28所學校參與試辦，近年台北市雙語教育蓬勃發展，累積不少成果，北市教育局特別舉辦雙語教育論壇，了解台北市雙語教育的發展與成效。

台北市教育局在去年9月成立「雙語推動辦公室」，負責教育行政、師資培訓等業務，協助學校轉型，預計110學年度將有21校將成為雙語實驗學校，北市總計將有49校。北市雙語教育論壇，選在目前為雙語實驗學校的三民國中舉辦，供其他將轉型的學校建置參考。

台北市長柯文哲表示，台北市要成為國際化的城市，一定要落實雙語教育，新加坡就是最好的例子，花28年推動雙語教育，台北市2017年開始推動雙語教育試辦，選擇東興和文昌國小，當時為最少學生的國小，但推動雙語教育後，卻變成擠破頭。

柯文哲說，推動雙語教育最困難的是師資，許多政策是花錢就能解決，但師資的培育需要時間，另外一個是教材的部分，也需要花時間編輯，雙語教育也將以台北酷課雲作為媒介，提供給各校使用。

台北市教育局也特別在論壇上發表研編3年級健體、藝術、自然三領域的CLIL雙語教材，並邀請來自昆士蘭大學的Dr.SimoneSmala及PhilippaColeman主講「全世界都在追CLIL」、IB亞太總部資深IB學校顧問暨授權官王淑誼博士主講「IB雙語文憑及語言教學理念」，以及成功大學鄒文莉教授主講「CLIL教學如何兼顧學科及語言評量」。

(中時 )