台東縣議會今天安排縣議員進行藍色公路考察，沿途美不勝收。（台東縣議會提供）

台東縣議會臨時會今天由黃瑞華、翁麗吟等10多位議員搭乘賞鯨船進行富岡-新港漁港的藍色公路考察行程，從太平洋上看台東，沿途景緻美不勝收，接近成功漁港時，東海岸縣議員許進榮特地安排漁船放鞭炮迎接，象徵航行圓滿。

10多位議員今天上午9點於富岡漁港搭乘賞鯨船出發，議員們說，以前從陸上看太平洋海上美景，藍色公路則是從海上看台東陸地，美景包括都蘭山及東海岸公路蜿蜒如絲帶一般，陽光灑落，又是不同的景色，完全是不同的體驗，沿途看到美麗的海岸山脈、都蘭鼻、金樽陸連島、三仙台等，運氣好的話還可以觀賞到鯨豚。

縣議會表示，台東美麗的海岸線近170幾公里，從南大武漁港北至長濱漁港間有許多閒置或低利用的港口，如果未來發展為觀光性質的藍色公路旅遊行程，將對台東觀光有加分效果，值得縣府相關單位可以加以規畫、輔導、招商、推廣，以吸引更多遊客來台東體驗深度慢遊。

(中時 )