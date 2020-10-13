侯友宜指出，智能衛生所最初導入「智慧健康照護」、「智慧服務管理」及「長者多元運動場域」三大主軸（戴上容攝）

智能衛生所開張！新北市長侯友宜13日前往新莊衛生所視察表示，新莊智能衛生所加入「疫苗智慧服務管理」，所有疫苗資訊透明化上傳至雲端保存，能避免接種單位浮報費用，該系統即日起於新莊及三重衛生所試辦，「疫苗智慧服務管理」預計2022年底擴及全市智能衛生所使用。

衛生局說明，智能衛生所能將民眾AIOT運動生理數據、檢驗紀錄、醫療影像、銀髮體適能、運動監測等數據整合匯集至雲端中，未來這些資訊可直接連結至門診系統方便醫生看診，新莊衛生所還提供長者運動樂活跳舞機，能讓長者實施「運動處方籤」，侯友宜現場也與長者們共同體驗。

侯友宜表示，新北市去年在樹林打造試辦智能衛生所，獲得全球智慧城市聯盟第一屆「GO SMART Award 2020」廣受好評，今年再度於新莊設置第二間智能衛生所，未來目標是在2030年新北29區全面建置智能衛生所。

侯友宜指出，智能衛生所最初導入「智慧健康照護」、「智慧服務管理」及「長者多元運動場域」三大主軸，只要醫師打開系統，便能看到新北衛生局整理出的大數據，更加了解民眾的健康狀況、身體狀況以及運動情形，使判斷病情更準確。

衛生局長陳潤秋補充，新北打造全國首創的「疫苗智慧服務管理系統」，紀錄民眾的疫苗種類、疫苗品牌、疫苗批號、接種對象資料、施打時間點，能有效避免接種單位浮報疫苗數量，盜領費用的情形，若疫苗不幸發生問題，衛生局也能馬上透過線上系統了解批號，還可解決疫苗分配不均問題。

(中時 )