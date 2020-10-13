北宜公路過彎不慎 大貨車衝撞對向車輛 18:352020/10/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車。（翻攝照片） 38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車。（翻攝照片） 38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車，謝男的大貨車車頭嚴重變形，所幸謝男被救出時意識清楚，頭部、左腳有嚴重外傷，緊急送往萬芳醫院急救。 警方指出，雙方酒測值為零，目前已調閱道路監視器，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #大貨車 #駕駛 #過彎 #北宜公路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直擊》北投挖土機過高扯斷電線桿 女騎士嚇到摔車 15:232020/10/13 社會 Audi預告首款純電動力跑車e-tron GT將於年底亮相 10:092020/10/13 汽車情報-汽車新聞 運將剋星 自動駕駛計程車來了 04:102020/10/13 產業財經 北投大興街路邊電杆突倒！女騎士遭壓傷送醫搶救 14:462020/10/13 社會 降評止不住 光學鏡頭雙雄壓力大 09:022020/10/13 財經 疑爆胎火燒車 西濱快速道路大塞車 18:262020/10/13 寶島 提升救災救護品質 養護機構消防演練加強使用E化平板 14:422020/10/13 寶島 大陸軍演實戰化 劍指台灣 04:102020/10/13 政治要聞 特斯拉獵奇「蛇型充電槍」是認真的！馬斯克：未來量產為 FSD 無人駕駛車輛自動充電 09:562020/10/13 汽車情報-汽車新聞 挺川普 美大選日極右武裝組織將出馬 若必要會動手 08:382020/10/13 國際 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 獨家／黑狗狂吠追90公尺12歲女童活活被嚇死 狗主人為愛犬慘賠180萬獲緩刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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