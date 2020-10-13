38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車。（翻攝照片）

38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車。（翻攝照片）

38歲謝姓男子今（13日）下午4時許，駕駛大貨車行經新北市坪林區北宜公路51.3公里處、宜蘭往新北方向，疑因過彎時天雨路滑，失控撞上對向40歲李姓男子駕駛的大貨車，謝男的大貨車車頭嚴重變形，所幸謝男被救出時意識清楚，頭部、左腳有嚴重外傷，緊急送往萬芳醫院急救。

警方指出，雙方酒測值為零，目前已調閱道路監視器，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )