台中市甲安埔地區近期多處挖補自來水延管工程，造成路面高底不平，行車險象環生。市議員李榮鴻在地方相繼反應下，向市府要求即時改善，確保行車人的生命財產安全，去年底獲市長盧秀燕允諾，用第二預備金5000萬元，加上原修路修經費約8000萬元做路面修復工程改善，目前甲安埔陸續在進行工程。
李榮鴻議員特助李文傑日前邀經發局、龜殼里里長洪正義等人會勘甲安埔路面。經發局表示，大安區龜殼里全區路修經費約需2至3000萬元，甲安埔延管後路修尚約8000多萬元，經費較為龐大，市府會盡量早日全面完成整修。
服務處特助李文傑指出，大安區南海路部分較差路段已於近期完成改善，也要求市府儘速改善龜殼路(聖安宮前)、溪洲路69、72、100巷，還給民眾安全回家的路。
李榮鴻表示，為了有效把甲安埔地區路面整平，將持續向盧市長爭取第二預備金，以利工程進行。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。