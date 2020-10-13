李榮鴻議員特助李文傑日前邀經發局、龜殼里里長洪正義等人會勘甲安埔路面。（市議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市甲安埔地區近期多處挖補自來水延管工程，造成路面高底不平，行車險象環生。市議員李榮鴻在地方相繼反應下，向市府要求即時改善，確保行車人的生命財產安全，去年底獲市長盧秀燕允諾，用第二預備金5000萬元，加上原修路修經費約8000萬元做路面修復工程改善，目前甲安埔陸續在進行工程。

李榮鴻議員特助李文傑日前邀經發局、龜殼里里長洪正義等人會勘甲安埔路面。經發局表示，大安區龜殼里全區路修經費約需2至3000萬元，甲安埔延管後路修尚約8000多萬元，經費較為龐大，市府會盡量早日全面完成整修。

服務處特助李文傑指出，大安區南海路部分較差路段已於近期完成改善，也要求市府儘速改善龜殼路(聖安宮前)、溪洲路69、72、100巷，還給民眾安全回家的路。

李榮鴻表示，為了有效把甲安埔地區路面整平，將持續向盧市長爭取第二預備金，以利工程進行。

(中時 )