進駐中興新村的文創業者，施放氣球象徵夢想起飛。（廖志晃攝）

文創產業進駐中興新村，吸引遊客到訪。（廖志晃攝）

精省20多年後，中興新村宿舍區終於有「省府日常散策」等12家文創產業進駐；南投縣副縣長陳正昇表示，感謝經濟部與國發會對青創產業的支持和協助，透過文創產業導入在地創生，讓中興風華再現。

籌備多年的省府日常散策─中興新村創生聚落計畫，13日聯合開幕，包括經濟部中小企業處處長何晉滄、國發會前主委陳美伶，縣議員陳翰立及張嘉哲、中興新村活化專案辦公室主任吳文貴等人都到場，肯定青創產業的進駐和發展。

陳正昇表示，中興新村已沒落20年，相信透過年輕人的進駐經營，讓中興新村重新展現活力，文化聚落也能成功發展；縣府為鼓勵年輕人返鄉創業，正著手興建青年住宅、提供創業貸款及開發5大工業園區等，提供年輕人就業與創業的協助。

負責策畫執行的華麗轉身公司負責人朱怡甄表示，創生聚落計畫主要是活化中興新村，並提供年輕人創業舞台，進駐後循著文化領域的脈絡激發創意，推動文創產業；進駐的業者包含小農、文創及藝文工作者，未來會進行第2梯次招募，希望吸引更多人進駐，讓遊客到中興新村都能深入感受在地特色，深刻體驗眷村文化與日常風貌。

中興新村創生聚落，主要在光明1路周邊街廓，向國發會承租老宿舍後進行修繕，打造兼具生活美感的文化展示空間；12家文化創意品牌，包括省府日常散策、幸福廚房、丘山茶、1985音樂公寓、櫟森園藝工作室、貳月食藝、書弄、大美生活提案所、小花園夢想生活家、依舊愛咖啡、帶人尋味、55號烘焙室。

經營內容包含無菜單料理餐廳、眷村家鄉菜、咖啡館、麵包烘焙坊、茶飲點心店、音樂吧及藝文策展空間等；遊客也可以租協力車暢遊中興新村，深入認識省府文化聚落。

(中時 )