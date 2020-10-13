張朱阿嬤和他的家人以及新北市長侯友宜（戴上容攝）

重陽節將到來，新北市長侯友宜13日上午前往蘆洲探望102歲張珠阿嬤，並致贈百歲人瑞重陽禮金1萬元、金戒指，張朱阿嬤還為侯友宜高唱採茶歌，社會局表示，設籍新北市百歲人瑞共有868人，市府將致贈1萬元重陽敬老禮金與紅包1萬元，讓長者歡喜過重陽。

張珠阿嬤自幼貧困、早年喪偶，當時住在木柵貓空的她，母兼父職擔起撫養9名子女重擔，每天早出晚歸幫大戶人家洗50人份的衣服，還要忙著採茶貼補家計，因為張朱阿嬤飽受不識字之苦，所以立誓就算借貸，也要讓孩子完成學業。

侯友宜13日前往蘆洲探視張朱阿嬤，並帶上她最愛的綠豆椪和鐵觀音茶葉，他牽著阿嬤的手話家常，直讚阿嬤的手「幼綿綿」逗得阿嬤樂呵呵，阿嬤笑回，因為現在不用做家事了，她有9個子女、57個孫子及曾孫輩，兒孫都特地請假陪她過重陽節。

社會局指出，重陽禮金發放對象為2020年10月底年滿65歲以上，且設籍滿6個月、至重陽節前1個月仍設籍者，今年符合領取者有61萬2317人，而今年底百歲人瑞有868人、99歲也有402人。

社會局補充，65歲至79歲每人有禮金1500元；80歲至89歲每人2000元；90歲到99歲每人5000元，99歲加贈金箔畫1份；100歲以上每人1萬元，加贈市長祝福重陽敬老大紅包現金1萬元，總預算額度為10億4750萬元。

(中時 )