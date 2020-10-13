台中國家歌劇院將於10月24日及25日推出雲門舞集的新舞作《定光》。（雲門舞集提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院將於10月24日及25日推出雲門舞集的新舞作《定光》。（雲門舞集提供／陳淑芬台中傳真）

「與山學習，看在非人為的動態，可以學到什麼？」雲門舞集藝術總監鄭宗龍分享新舞作《定光》排練期，帶著舞團攀登高山，用身體真切地感受土地後，舞者的腳步更豐富了，透過挖掘最單純簡單的聲音、服裝等元素，讓舞者能夠在如同白紙的舞台上自然地跳舞；民眾可以心無旁鶩、更聚焦地感受單純的美。

台中國家歌劇院將於10月24日及25日推出雲門舞集的新舞作《定光》，鄭宗龍與合作的音樂人林強、旅美作曲家張玹及服裝設計陳劭彥等人13日在台中與媒體、藝術愛好者分享探索身體與聲音間的創作過程。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，《定光》想追求從大自然或心靈提升出的「單純」。

「『定』並非限制，而是更專注、更心無雜念的跳舞，就像是孩子自然的手足舞蹈！」鄭宗龍說，舞者攀登高山，用身體直接感受土地，回到排練室後，腳部動作變多、變豐富了。他邀請民眾進歌劇院現場體驗，找回心中的單純。

除舞蹈外，鄭宗龍與林強、張玹3人挖掘、實驗「音」與「聲」的更多可能性，林強拿掉音樂的旋律、張玹捨棄的作曲技巧，以最簡單的人與大自然聲音為主。舞者練習呼吸、發聲，將吐氣聲化為風聲；搓手聲變成樹葉的聲響；拍打大腿成為落雨聲。張玹說，舞者透過嘴巴或是身體發出聲響成為最自然的聲音，以純粹的聲響展現自然安定的力量。

「用最簡單的方式呈現，是挑戰、是實驗性，也是一件不容易的事」林強指出，音樂也使用大小磬、三弦與月琴等樂器展現，「鏘！」擊磬聲音讓人著實有著「光」的感受； 陳劭彥則說，舞者服裝的布料貼身且薄，展現身體與服裝連成一體，回到人與自然的狀態。

(中時 )