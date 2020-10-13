81歲雙溪里長李添貴獲獎（戴上容攝）

里長們辛苦了！新北市政府13日於新莊舉行「109年特優里長及績優民政人員表揚大會」表揚特優里長、民政人員，新北市長侯友宜親自致贈獎牌，其中最高齡里長為81歲雙溪區新基里李添貴表示，里內民風純樸，他把每位里民的事當作自己的事，只要還有體力他就會持續為民服務。

侯友宜13日出席頒獎表示，全新北共有1032位里長，每一位里長不僅是市府溝通的橋樑，也是市政推動的重要力量，尤其今年新冠肺炎疫情嚴峻，里長們加重業務配合公所執行居家檢疫作業、發送居家防疫關懷包及里鄰防疫宣導等，是市府最堅實的夥伴。

侯友宜頒獎給最高齡獲獎里長李添貴時，相當訝異李添貴絲毫不見老態，在場里長得知他已81歲也都非常驚訝，李添貴在台上透漏保養技巧，他說，雙溪空氣好沒什麼污染，平日他注重環境整潔，將打掃視為生活習慣，飲食清淡外，也要維持運動習慣，就可常保青春。

李添貴說，46年前他里內的里長因故過世，他之後參加補選擔任里長3年後未再出選里長，而此屆里長選舉，他抱著仍想為民服務的心情當選，強力爭取重新鋪路保護里內安全，他也重視環境衛生，另外也常帶里民參加生態研習，強化社區認同。

此外，最年輕獲獎里長是31歲的三峽區安溪里王曼甄說，她25歲就當選里長，目前已連任2屆，她說其實年輕、資深里長沒有太多差別，而她最注重里內獨居長者安全與健康，常常到訪和關懷長者，希望給長者社區愛的感覺，讓里民擁有更好的生活環境。

(中時 )