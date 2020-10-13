仁愛鄉道路因豪雨受損，險象環生。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉都達村平靜部落，通往合歡山公路（台14甲線）聯絡道，及合作村屯原產業道路，5月間因豪雨損壞，搶修後僅能勉強維持通行；縣府為徹底解決交通問題，爭取中央災修復建補助款2160萬元，將盡速發包動工。

南投縣長林明溱，13日由原民局長史強、縣議員廖文賢、仁愛鄉代理鄉長王源鍾、仁愛鄉代會副主席蕭傳吉等人陪同，深入山區會勘道路災損情況。

林明溱在平靜部落，了解道路陡斜、下邊坡崩塌嚴重及路幅狹窄現況，並聽取規畫簡報後，指示利用棧橋式工法，避免擴大開挖破壞，同時達到拓寬路幅，改善路面品質及運能的目標。

林明溱表示，平靜部落聯絡道災害復建工程，將施設長45公尺的懸臂式路面、增設護坡及U型溝，並新建下邊坡護牆及掛網噴漿，確保路面安全，也兼顧下邊坡的鞏固。雖然經費高達1339萬多元，但這樣的工法，可確保道路交通安全，縣府已報請原住民委員會核定補助，希望徹底解決民眾交通問題。

合作村屯原道路災損路段有3處，道路擋土牆基礎都因不堪豪雨沖刷侵蝕而流失，路面也受車輛輾壓破損嚴重！將分2個工程鋪設20公分厚的路面、加設金屬護欄，同時設置80支長6公尺的鋼軌樁，總經費820萬多元。

(中時 )