全球最大規模IPO恐要再等等，中國證監會傳出延後螞蟻集團上市一案，主要受到其戰略配售基金僅由支付寶通路販售的爭議，使螞蟻集團原訂十一假期後推進陸港兩地上市的步伐有所拖延。
路透引述知情人士報導，中國證監會延後批准螞蟻集團上市的行程，因為此前螞蟻集團基金所惹出的爭議。當時5檔螞蟻集團戰略配售基金引發市場搶購，不過僅由螞蟻旗下支付寶獨家代銷，基金發行人自推自家產品的爭議，也有觀點認為違反相關法規。
不過知情人士強調，該插曲應不會推翻整宗IPO，只是螞蟻集團原本希望9月獲批，在9月底於港交所進行聆訊、十一連假後啟動IPO的規劃因此向後延緩。
螞蟻集團IPO開啟不少先例，網路代銷基金、要求參與上市的投行簽署保密協議、以及要求由科技領域分析師來評估等，且又是陸港同時上市的複雜背景，也讓這宗準全球最大IPO有望更為資本市場上的經典案例。
(工商 )
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