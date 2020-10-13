一名居住在龍潭地區65歲的蕭姓老翁，12日傍晚被民眾發現蹲坐在中豐路旁，龍潭分局聖亭派出所獲報趕抵，發現老翁光著腳獨自蹲坐於路旁號誌燈桿下，上前關心卻無法得知老翁訊息，員警只好攙扶他至附近住家詢問，得知老翁住處後，也特地以巡邏車將其平安載返家中。

當時，員警廖佩祺及張敬莨看到老翁在細雨中獨自蹲坐，由於未攜帶雨具，雨水都沾濕了衣褲，且全身不停發抖，隨即攙扶他坐起，並自掏腰包在附近商店購買茶水給予解渴、補充體力。

員警雖上前詢問老翁個人資訊，但他一下說住在新北市，希望能坐車回家，一下又說住龍潭，經電話聯繫新北親友後，才得知老翁多年前確實寄住在新北市親友家，但早已搬至龍潭居住，但不知詳細地址，只好挨家挨戶詢問，恰巧遇到老翁鄰居外出購物，才結束一場虛驚。

事後家屬表示，老翁從下午出門後就遲未返家，正準備出門前往派出所報案時，就看到了警車慢慢駛入住家巷內，家屬看見警方攙扶著老翁下車，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極熱心協助照料，否則後果不堪設想。

(中時 )