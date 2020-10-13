苗栗縣連3天發生2起石虎傷亡事故，1隻被發現陳屍於台72線路中央，為今年第8起路殺事件，另1隻則被發現奄奄一息躺在頭屋石觀音寺附近，幸及時手術治療，生命跡象恢復穩定，目前已送特生中心進行醫療觀察。

縣府農業處表示，秋天是萬物收成好季節，但對石虎而言卻是傷亡的高峰期。因現在是新生年輕個體開始尋找領域，也是成年石虎交配繁殖的季節，此時的石虎會比較大膽離開棲地，移動過程中，無形中增加被車輛撞擊或其他動物攻擊傷亡的風險。

農業處自然生態保育科表示，8日接獲民眾通報，在台72線東西向快速道路上發現冰冷石虎屍體，經獸醫檢查為2歲成年母石虎，體重2.7公斤，尾部與骨盆嚴重骨折，初步研判是從南側坡面過馬路時被撞擊死亡，為今年第8起石虎路殺，且為台72線石虎路殺首例，縣府將協助公路總局進行路殺改善建議分析，期望不再有石虎路殺發生。

另，11日下午民眾在頭屋石觀音寺附近鄉道發現受傷石虎，獸醫檢查為3公斤的1歲以上成年公石虎，牠精神狀況不佳，頭頂有3-4個咬痕，幸X光下則無明顯異常，但因石虎有輕微貧血和脫水傷口感染致使體溫很高，白血球數量也相當高，慶幸及時發現，經初步的清創手術及投藥治療，生命跡象恢復穩定，目前已送特生中心進行醫療觀察。

縣府呼籲民眾，降低石虎死亡率，是能有效保住石虎不滅亡的有效方法之一，開車請遵守速限不超速，有發現傷亡石虎，請通報1999縣民服務熱線。

(中時 )