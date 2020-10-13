楊鎮浯縣長轉贈中央金鎖片和縣府特製敬老酒、禮品，也祝福高齡長輩年年健康、快樂。（李金生攝） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

呂陳甜老阿嬤知道楊鎮浯縣長公務繁忙，親切與他揮手話別。（李金生攝）

重陽節前夕，金門縣長楊鎮浯專程赴金湖鎮探望109歲人瑞呂陳甜女士，關心老阿嬤的日常生活起居，轉贈中央金鎖片和縣府特製敬老酒、禮品，也祝福高齡長輩年年健康、快樂。

楊鎮浯縣長率同縣府社會處長董燊，偕金湖鎮長陳文顧等人赴蓮庵里西村，向民國元年出生，今年高齡109歲的呂陳甜女士賀節，老人家聽說縣長要來家裡坐，一早就催促家人幫她妝扮一番，看到縣長帶著一堆人來到，顧不得戶外太陽刺眼，堅持要到大廳門口迎接。

養育10名子女，年輕時要下田工作，還要扛著布料到處兜售，一肩負起家計的老阿嬤，至今沒有3高問題，只有重聽的小毛病，三餐就是稀飯配魚簡單吃，身體還硬朗得很。

家人說她早、晚都要喝上一大杯白開水，一直到80幾歲時，還天天都要穿著旗袍，生活很有規律也很愛乾淨，一點都不馬虎，給了子孫很好的身教示範。

楊鎮浯自嘆不如說道，他接受健康檢查結果，15項有12項「紅字」，看來要向老阿嬤多多學習養生之道。

縣長楊鎮浯表示，「家有一老，如有一寶」，縣府社會處從9月開始舉辦系列重陽敬老活動，除9月中的「阿公阿嬤歌唱大賽」之外，10月中陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，10月底還有「模範老人表揚」及「模範老人知性之旅」等活動，希望年輕一代多關懷走過艱辛歲月的老人，有空多多陪他們說說笑笑。

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(中時 )