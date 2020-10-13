現行公務人員補休必須在一年內休畢，若未休完，不另支給加班費，形同被「蒸發」，人事行政總處研議放寬為在兩年內休畢，民進黨立委周春米、劉世芳13日共同召開記者會，批評放寬為兩年的做法是「劃錯重點」，劉世芳具體建議，人總應引進勞工的結算機制，讓公務員補休制度更有彈性，而非墨守成規。

周春米、劉世芳、公務革新力量聯盟、消防員工作權益促進會今日共同舉行「公務人員補休蒸發沒得休，人總畫錯重點補休恐成老不休 」記者會，對於人事行政總處將修改「各機關加班費支給要點」，把補休年限放寬為兩年，直指根本劃錯重點。

周春米說，由於公務機關業務日益繁重，尤其在警政、消防等常態性超勤的機關，補休年限成為看得到、吃不到的空談，即便將時間放寬為兩年，對基層人員來說還是沒有幫助；劉世芳則表示，現行勞基法規定，若勞工在期限內未休完補休或員工離職，應予以結算，相對於公務體制，此作法較為彈性，呼籲人總勿墨守成規。

劉世芳指出，各機關加班費支給要點所需要修正的不是放寬年限，而是適當的引入「結算機制」，也應優先處理特殊勤務海巡、消防、警察的加班時數上限問題，也要就特殊勤務員額不足問題進行整體檢討。

消防人員工作權益促進會代表楊適瑋說，根據統計，有消防員一個月就累積近200小時的補休時數，無論年限是一年還是兩年，都無助於改善補休被蒸發的事實。

行政院人事行政總處給與福利處副處長楊良彬表示，會通盤檢討，訂定框架性規範，依照釋字第785號解釋精神，就輪班、輪休的警消、關務、海巡、矯正人員的合理執勤時數訂一個上限，甚至對於超時工作的補償，至於相關框架性規範，人總與相關機關研議中。

司法院大法官會議2019年11月29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於三年內修正。人總官員表示，未來也將一併修改公務員服務法、公務員保障法和周休二日實施辦法「三法」。

(工商 )