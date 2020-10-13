環保署串聯製造端、使用端以及回收再利用產業，以自願性方式推動再生塑膠使用，邀集聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機等國內清潔製品知名品牌業者，以及容器製造商有美、永裕塑膠及回收再利用商宏恩塑膠共同響應，宣告於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達25％之目標。

國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約25％，平均每年消耗約60萬公噸，材質以PE、PP、PET等為大宗。為減少原生資源消耗，促進回收與再生產業需求，環保署期望這些業者可以達拋磚引玉之成效，未來待業界使用逐漸普及後，擬由自願性添加轉為配合法令要求，逐步提高包裝添加塑膠再生料之比例，擴大推動塑膠循環利用資源化。

近年來塑膠循環經濟於國際間蔚為風潮，尤以應用量最大之包裝為標的，多國已訂定再生成分政策目標，帶動許多跨國企業提出行動方案，促使塑膠生產與有限資源脫鉤，使企業與環境共同邁向永續發展。我國塑膠再生技術成熟，廢塑膠經由再生程序重新造粒製成再生粒料，可進一步再製成塑膠製品循環利用，應用層面相當廣泛。

為與國際趨勢接軌，環保署擬推動適用國內塑膠產業可推行之驗證制度，同時配合對品牌商與容器製造業進行追蹤查驗，以確保塑膠再生料品質及來源。回收再利用端需向相關單位提出申請並通過驗證，製造端與使用端以合格再生料製造產品後，可自行決定再生成分資訊揭露方式與內容，善盡企業社會責任。

環保署表示，希望藉由推動連繫平台以及相關配套措施，鼓勵更多企業轉型、投入塑膠循環經濟，促進再生料市場發展，解決環境污染問題，使民眾對塑膠再生料的應用有所認識，宣導塑膠資源應妥善運用之觀念，一起為循環經濟與永續發展盡心力！

(工商 )