有網友在PTT發問：「房貸繳不出來 然後房子被法拍是什麼感覺？」，結果一名網友跳出來分享自己親身經歷，表示父母打拚一輩子攢下2間透天厝，卻被兩個不肖哥哥拿去貸款，最後還不出錢要被法拍，而他因從小被人收養，在法律上是「外人」，只能用透過買賣方式保住房子，卻也花光他的積蓄，女友也嚇跑，整個過程曲折離奇，讓其他網友直呼：人生如戲！

這名暱稱「design0606 (飛)」的網友在PTT八卦版發文，指父母打拚一輩子攢下2間透天厝，結果被兩個不肖的哥哥拿去貸款說要開保養廠，結果卻跟保險勾結做事故車的勾當，結果貸款繳不出來，房子被法拍了。

且房子是用媽媽的名義去一、二胎房貸，甚至還用信託的方式給第三人。而身為么兒的原PO，因為從小就被父親的同鄉好友收養，在法律上屬於「外人」，在代書的幫忙下聯絡債權銀行、信託的民間人士，加一加還掉快200萬，最後還是向銀行貸款，終於把兩棟房子保下來。

另外還有大哥的手機、二哥的車子全用媽媽名字買，電信費用法院強制執行、車子交通罰單跟未定檢的罰單繳清，原PO的存款就沒剩多少，也把女朋友嚇跑了。

這段神奇經歷，讓其他網友也直呼「夭壽 人生如戲！」、「這哪部？這種人生太刺激了吧」。也有人擔心兩個哥哥會捲土重來爭產，不過原PO回應「我媽已經沒甚麼可以給他們騙了，也就是因為這樣，從房子搞定到現在五年了，都沒回來過」。

甚至說「他們爭不到的，因為是合法買賣，在簽約時有找公證人，證明我媽是意識清醒下簽約買賣的，他們想用特留分的法條也沒用」。

還有人建議直接帶媽媽逃走，原PO則回應「老人家換一個新環境會非常不適應，其實當初我也想過兩棟房子不要，買一個新房子就好。但第一、不捨得母親因為房子被法拍 覺得對不起父親。第二、這兩棟房子也有我自己本身的回憶。

第三、在這邊鄰居都會幫忙顧前顧後 我比較沒有後顧之憂可以繼續打拼。第四、他們兩個鬥不過我 走法律我法律面已經請律師幫我做好一切防範 就差保護令。 如果它們已經無恥到兄弟間都要走社會路的話 我比它們門路還多」。

(中時新聞網)