彩虹菸外型簡單，此集團以毒蜂作為標誌，先前警方也曾查獲圖案為舌頭的彩虹菸。（莊旻靜攝）

亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮今年2月才被列為三級毒品，此製毒集團作為原料填入彩虹菸內，並佐以工業用香草精、代糖，製造香甜口感。（莊旻靜攝）

製毒集團獲利驚人，不少成員都坐擁名車。（莊旻靜攝）

製毒集團獲利驚人，不少成員都坐擁名車，其中呂男還購車（邁阿密藍的Macan），作為妻子的生日禮物。（莊旻靜攝）

遭羈押的何男為此製毒、販毒集團的成員，時常在臉書分享行善過程。（翻攝照片）

彩虹菸獲利驚人，警方在犯罪現場查扣現金882萬3300元。（莊旻靜攝）

新竹縣政府警察局新湖分局日前跨轄在桃園市破獲北台灣彩虹菸最大製造商，查扣成品、原料等，以及現金882萬3300元，查扣5台要價百萬以上名車，其中遭羈押的何姓男子還經營當鋪，時常在臉書分享行善事蹟，例如捐錢、物資給育幼院及社福團體，令人啼笑皆非。

新湖警分局接獲情資，報請桃園地檢署指揮偵辦此案，7日兵分5路，前往桃園中壢、龍潭區，一口氣破獲一條龍製毒、轉運、販毒集團，其中43歲的李姓男子、37歲的何姓男子、51歲的陳女、58歲的鄭男遭羈押，其餘5人則以2萬至8萬元交保候傳。

據了解，何男疑似經營當鋪，時常在臉書分享捐錢、捐物資行善的收據，金額自數千至上萬元不等，形同邊製毒邊行善。且此製毒、販毒集團獲利驚人，彩虹菸目前市售價格一根約600元，一包18根就破萬，且日日出貨，不少成員都坐擁名車，另名呂姓男子甚至購買保時捷Macan作為妻子的生日禮物，該車市價約400萬，且無貸款。

警方指出，彩虹菸製作成本低廉，獲益卻很驚人，一根菸價格600元，成本粗估僅5元，且集團製毒時為了防止中毒，還佩戴防毒面具，警方呼籲青少年勿輕易上當、走入歧途。

警方分析，此集團採購2月才被列為三級毒品的亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮，並混合香草精、代糖、菸草等，填入菸管作為彩虹菸，具有香甜的口感，吸食後產生飄飄然的幻覺，吸引年輕人上當，不惜鉅資購買。

警方此次查扣的毒品原料、成品、捲菸器、現金、車輛等，總價值恐達數億，7日先破獲運輸，再循線查扣分裝、製毒、捲菸工廠，瓦解集團分工模式，期望遏止彩虹菸的流通，進而戕害青少年及民眾的身心。

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(中時 )