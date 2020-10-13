中租集團旗下總裁牛肉麵公告，在台北大安區敦化南路二段巷弄內的店面因租約到期之故，該總裁牛肉麵店將營業至2020年10月20日止。中租企業總裁牛肉麵預告，目前正積極尋找新據點，近期內將以嶄新面貌重新登場。

總裁牛肉麵之前有餐券，因此，中租企業表示，消費者可以在2020年10月20日前回總裁牛肉麵店使用，自2020年10月21日起，若仍持有總裁牛肉麵餐券，可至成旅觀光旗下各飯店住房、用餐或購買產品，依票券價值抵用消費。

「成旅觀光」旗下品牌據點，包括：成旅晶贊飯店包括：台北蘆洲店、台中民權、花蓮以及晶贊都會旅店台北永和、晶贊宴會廣場等，另外，也可至成旅觀光總公司或成旅觀光蘆洲分公司財務組辦理退券事宜 中租企業也表示，對於消費者喜愛的總裁牛肉麵（常溫包及冷凍包），目前已同步於《晶贊美饌》購物網銷售，消費者也是可上網選購。

(工商 )