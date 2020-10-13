肖像聯名商品向來都是消費者熱搶的商品，而電商近日也再次帶來超吸睛的限時限量新品，像自去年首次開賣精靈球造型悠遊卡後，不少粉絲都等著第2波的販售，而PChome 24h購物就宣布，此次將與悠遊卡公司攜手合作，推出全台獨家預購「寶可夢造型悠遊卡—3D精靈球」，後天（15日）起早上11時至25日期間於平台上，以限時不限量的方式進行預售，每張定價390元，限定使用悠遊付購買，每人限購1張，預計12月起陸續出貨。
至於蝦皮購物此次就取得迪士尼授權，特別把漫威的超級英雄鋼鐵人帶來台灣，搶先全台獨家打造鋼鐵人Tony Stark簽名系列商品，包括復古安全帽、隨行保溫瓶、自動摺疊傘 3款主打商品，以炫酷的全黑造型，搭配Tony Stark的簽名樣式作設計，11月11日前獨家限量販售，另蝦皮購物也推出活動期間，凡全站單筆消費滿99元即可累計1點，用於兌換限量折價券，最低1折即可銅板價購入鋼鐵人Tony Stark 簽名系列商品。
(中時 )
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