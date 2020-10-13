恆述法師拋袈裟、腳踩高跟鞋，穿戴時髦與粉絲嗨逛通化夜市。(照片/游定剛 拍攝)

宣告「螢幕還俗」的恆述法師（原藝名：費貞綾），因神豪相助挺過千萬高利貸風暴。日前開心與粉絲直播逛通化夜市。恆述更嗨買樂透、刮刮樂表示，若中2億就要捐1成幫助好友澎恰恰還債。

恆述買時髦高跟鞋與民俗七彩包包共花$4800。(照片/游定剛 拍攝)

鏡頭前搖擺嗨唱，恆述法師來到夜市，除了用頭巾、戴帽遮光頭，拋開袈裟、紅色扇形耳環特別亮眼，開心與粉絲來逛夜市，花了4800元買時髦高跟鞋與民俗七彩包包，難掩興奮馬上換上高跟鞋嗨逛，不過沒走幾步路，腳痛到連忙請助理幫他換上拖鞋，恆述坦言「30年沒穿高跟鞋了，走沒幾步路，腳實在痛到不行。」

恆述穿高跟鞋逛夜市腳痛到不行，連忙請助理幫換拖鞋。(照片/游定剛 拍攝)

來到最愛的通化夜市，美食當然不能錯過，恆述法師除了吃最愛吃得芒果牛奶雪花冰火湯圓和雞蛋糕外，吃飽喝足後，還打破傳統走進樂透彩券行，連買3張刮刮樂都中獎，共3千元，可讓她樂翻天。恆述法師表示，不捨昔日歌廳秀老戰友澎恰恰欠下巨額債而煩惱，更透露要幫他消災解厄改運，如果中樂透2億元，就捐出1成來給他。

恆述法師到彩卷行刮刮樂，連中3張共3000元。(照片/游定剛 拍攝)

恆述法師到夜市射飛鏢戰績不佳，坦言不是神射手。(照片/游定剛 拍攝)

恆述法師開心來到她最愛的通化夜市逛街。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)