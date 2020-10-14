銷日冠軍12年的台灣毛豆又稱綠金。高雄區農改場與廠商攜手，透過真空乾燥將毛豆格外品變成喝的新綠金，沖飲一包毛豆粉與吃一包毛豆營養相當且更好吸收，5年產值達1億元，看好歐美日外銷商機。

農委會高雄區農業改良場今天舉行「開創喝的『新綠金』！高機能性毛豆植物飲」記者會。

圖／高雄區農改場

高雄區農改場長戴順發表示，台灣毛豆品種不斷推陳出新，抓住日本消費者的味蕾，已12年銷日市占率奪冠，成為累計締造數十億元產值的「綠金」，去年外銷毛豆邁入第50年，今年1到8月外銷產值與去年相當。

不過，他說，每年有4成、約1萬2000公噸的格外品毛豆仁產出，每公斤出廠賣60元，不及毛豆莢的外銷價格每公斤65到70元，而且毛豆莢去莢變成毛豆仁，重量剩一半不到（僅40%到45%），用銷售毛豆仁處理毛豆格外品的附加價值低，因而與廠商攜手合作開發新品。

高雄區農改場自民國106年開始推動研發乾燥濃縮及微細化等加工技術，透過真空乾燥技術完整保留著毛豆所含的豐富營養成分，成功將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

永昇冷凍食品工業股份有限公司經理劉淑華說，永昇早在1985年就已經有真空乾燥技術，當初用於生產泡麵佐料蔬菜，此技術是攝氏零下進行，對比熱風技術90到100度，更能保鮮、留住營養及美味。

劉淑華表示，這次將真空乾燥技術用於把芋香濃郁的「高雄11號」毛豆去莢後，製成凍乾毛豆粉，也是零膽固醇外，蛋白質、膳食纖維等營養價值都更高，鈉並減少。其他營養還有卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸。

她舉例，沖泡一包20公克的凍乾毛豆粉喝下，與吃下一包200公克毛豆莢的營養相當，卻更容易食用、吸收，已開始在官網銷售，也看好歐美日外銷商機。

戴順發估計，每公斤凍乾毛豆粉可售1500元，預計5年產值合計可達1億元，同時可協助消化每年格外品毛豆仁的1/45，成為更有價值的「新綠金」。

劉淑華補充，這次使用的毛豆品種是茶色的茶豆，機械式去莢成為毛豆仁，重量會剩下27%，再做成凍乾毛豆粉，重量為毛豆仁的1/4。（編輯：管中維）1091013

(中央社)