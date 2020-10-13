今天上午1名中正大學學生在臉書專頁「靠北中正」發文，共有200多位參加服務學習講座的學生收到通識中心通知信，信中夾帶104-108學年度入學的學生個資，且資料相當齊全，質疑校方竟如此洩漏學生個資。中正大學校方則回應，學校勇於認錯，也希望收到信的學生勿再外傳，並會開會討論未來如何防堵類似情形發生。

發文學生說，通識中心的服務學習講座通知信中，104到108學年度所有入學學生的個人資料，除姓名、身分證字號、E-mail、手機外，連入學方式、身份都註記在內。文內也質疑，原來學生資料可以這樣被隨便夾帶到信件中，又有多少人可以看到學生資料？若被有心人用來圖利甚至犯罪的話，誰可以負責？

中正大學主任祕書楊宇勛表示，是因今天上午通識中心職員失誤，將學生個資夾帶近信中寄出，中心發現時立即通知校方，確認信件無法收回後，隨即發送email給收到信件的220位學生，請學生勿再將資料擴散，另，為避免日後再發生這樣的情形，將由副校長檢視可能外洩的資料，未來會從後端email設置關卡、該加密的資訊也會加密，全面防堵外洩事情再發生。

(中時 )