西濱快速道路景點點數不完，位在彰化線西濱海「蛤蜊兵營」，留下紅磚、斑駁水泥，引人探訪的有趣名子，吸引人們來尋找「滄桑」，成為拍攝景點。（吳敏菁攝）

西海岸最美的快速道路台61線已經全線通車，中部景點密集，從大安海水浴場、高美濕地、伸港招潮蟹故鄉，到芳苑大城更緊鄰海岸線，媲美東海岸，彰化縣政府在中部縣市首長治理平台，建請公路總局跨縣市規劃公車路線，促進偏鄉交通，為沿海觀光產業注入新活力。

西濱快速公路完成最後一哩後，也貫通成了彰化海線旅遊首選路線，去年交通部公路總局就徵詢各縣市提意見，彰化縣政府提報行駛公車，公路總局卻回覆以市區公車來規劃。為了擴大旅遊豐富性，這次在中部縣市首長治理平台提案，結合各縣市加以促成。

彰縣府工務處交通運輸科長許僅宜指出，西濱多采多姿，值得形成套裝行程，在台中有大安海水浴場、高美濕地、三井OUTLET、梧棲漁港等。

進入彰化也是處處亮點，伸港有台灣招潮蟹的故鄉，彰化縣生態教育中心白色海豚屋已成最夢幻打卡熱點，沿海風車召喚，線西鄉還有座遺世獨立「蛤蜊兵營」，鹿港更有觀光博物館群、人文古蹟，進入芳苑到大城貼近海岸線，海鳥、濕地、漁船、風車、海鳥逐一入眼簾，簡直比東海岸還美。

「選一條公路出發去旅行，點數沿線風光，是體驗台灣特色的方式，若有公車套裝行駛，更能帶動環保旅遊，照顧更多背包客、無車族」，許僅宜指出，這條公車路線值得跨縣市合作。

加上沿線多數鄉鎮向來缺乏大眾運輸工具，通勤、通學或就醫只能利用有限之服務路線，轉乘往返居住地與城鎮市區

，缺乏南北向與快速直捷的大眾運輸服務，建請交通部公路總局儘速新闢跨越縣市之相關公車路線。

(中時 )