遊戲研發廠商鈊象（3293）13日公告9月份自結損益，單月營業淨利為3.93億元，稅前淨利3.46億元，單月稅前EPS為4.84元。累計今年前三季每股稅前盈餘為42.12元，賺逾超過4個股本。法人表示，鈊象旗下網路遊戲營運穩定，加上有美國博弈市場遊戲授權收入，長期來說基本面看好。

鈊象9月營收月增3.5％、年增53.6％，再寫單月歷史新高紀錄，且是連續三個月站穩七億元大關，表現相當亮眼。累計今年前三季營收61.01億元，較去年同期大增69％。

截至目前為止，鈊象在網路遊戲與商用遊戲機台的營收占比分別為92％以及8％，目前以旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》為營運主要動能。

除了網路遊戲以外，鈊象近期獲美國線上博弈遊戲授權，鈊象自2017年就開始耕耘美國博弈遊戲市場，透過授權給當地代理商，收取授權金，且該代理商下游也越來越多合作廠商，才強勁貢獻鈊象營收表現。鈊象表示，與當地代理商的合作是長期的，將持續貢獻未來業績表現。目前來自美國授權貢獻的營收約介於《明星3缺1》、《金好運》之間，占比約為10％～15％。

據悉，目前美國共4州開放線上博弈遊戲，包括紐澤西、德拉瓦、賓州、西維吉尼亞州，市場預期密西根州有望於今年底開放，對鈊象來說將是潛在的發展空間。

(工商 )