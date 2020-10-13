10月12日是「哥倫布日」，美國將其定為聯邦假期，但是許多美國人在今天表達對哥倫布日的憤怒，並且遷怒到其他歷史人物。奧勒岡州波特蘭市的抗議者，推倒了老羅斯福( Theodore Roosevelt, Jr.)和林肯Abraham Lincoln的雕像。

美聯社報導，在過去，美國將哥倫布（Christopher Columbus）視為偉大的人物，因此美洲有許多與哥倫布有關的名字，比如「哥倫比亞」。然而近幾年，許多人開始批評哥倫布，認為他導致美洲原住民的種族滅絕，因此抗議組織將哥倫布日改稱「原住民憤怒日」。

波特蘭的林肯雕像被推倒。(圖/美聯社)

奧勒岡市沒有哥倫布雕像，但是抗議組織仍然找的到發洩的對象，他們先去推倒老羅斯福的騎馬像，先是潑紅油漆，然後鍊上大鐵鍊開始拉，為了更快拉倒，在雕像的底座上使用了噴焰，於是雕像在晚上9點之前被人群拉倒。

在老羅斯福像倒下後，隨後抗議團體將注意力轉向林肯的雕像，大約8分鐘後林肯像也倒下了。

他們推倒兩位前總統的雕像有一些歷史理由，據說羅斯福曾經表示對美國原住民的敵意，他曾說過：「我不敢說『好印第安人就是死去的印第安人』，但我同意十分之九。」

抗議者在林肯雕像的底座上噴塗上「達科他38」，指的是林肯當年的一起事件，明尼蘇達州白人移民與原住民發生暴力衝突之後，38名達科他原住民遭絞殺，而林肯沒有追究。

雕像推倒後，抗議人群砸碎奧勒岡州歷史學會的窗戶，然後又跑到波特蘭州立大學校園集會。

奧勒岡州歷史學會會長凱利·季姆楚克(Kerry Tymchuk )說，不少歷史紀念物被群眾損壞。

季姆楚克表示：「當我們清理破碎的玻璃，擦洗油漆，，並製定計劃以確保學會的安全時，我們仍然接受各方批評與指教。」

這起事件被定性為暴亂，警方表示，波特蘭有多家商店被破壞，其中一家餐館被槍擊，現場留下2個子彈，抗議者中有3人被警方逮捕。

新墨西哥州聖塔菲市的方尖碑被拆毀，因為這個方尖碑是紀念拓荒時代被印地安人殺害的美國騎兵。(圖/美聯社)

新墨西哥州也有類似的抗議，抗議者周一拆除了一座歷史古蹟，是聖達菲的方尖碑(Santa Fe monument)，這座碑當年是紀念「與野蠻印第安人戰鬥而死的英雄」，抗議者認為美國騎兵隊才是侵略者。

(中時新聞網)