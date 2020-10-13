台中市賴姓民眾13日凌晨駕車載著即將生產的太太，至后里區三豐路三段與馬場路口時，停靠停燈紅燈的巡邏車旁，搖下車窗向警方招手求助表示，太太有落紅現象要趕赴醫院，警方立即驅車護送開道，將原先須耗時17分鐘路程，6分鐘就順利抵達醫院。

大甲警分局指出，義里所警員莊忠群、林志禹13日3時執行巡邏勤務，至后里區三豐路三段與馬場路口停等紅燈時，賴男駕駛小客車停靠巡邏車旁並搖下車窗向警方招手求助。

賴男急著說，「警察先生，我太太羊水破了，有落紅情況，要趕到豐原區的婦產科生產，因還有一段路程，請求警方協助開道。」警方得知原委，立即驅車護送開道，同時提醒該民行車注意安全，讓原先須耗時17分鐘路程，警方僅6分鐘就順利抵達醫院。

經警方了解，賴妻懷第二胎，原本離預產期還有一段時日，但當天半夜突然破水落紅，還好警方即時協助救援，才幫助小生命的誕生，夫妻對於警方即時協助表達萬分感謝之意。

大甲警分局義里所員警對於賴姓民眾讚許謙虛表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒。大甲警分局也呼籲，若民眾有緊急事故需要處置，都可以撥打110請求警方協助。

(中時 )