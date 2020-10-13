台南、屏東今天兩起拆遷案都引發激烈衝突，台南鐵路地下化引爆警民拉扯，而屏東縣府公告將於10月15日前往瑪家鄉禮納里永久屋部落拆除「違建戶」，更發生有抗議民眾自焚。國民黨立委鄭天財對此表示，民進黨在野喊「今天拆大埔，明天拆政府」，如今執政之後變成「今天有政府，明天趕住戶！」

鄭天財指出，台南鐵路地下化拆遷，居民所居住皆為合法建物。而屏東的永久屋案，是因為莫拉克風災而興建永久屋，卻因永久屋安置計畫不周全，迫使鄉親自行搭建房屋，沒想到今日屏東縣政府「竟然說拆就拆」。

鄭天財提到，民進黨過去口口聲聲喊居住正義，但監察院長陳菊在擔任高雄市長任內，強拆原住民鄉親居住60多年的拉瓦克部落。與大埔案相比，拉瓦克部落的案子在法律上，頂多加上了一個非合法建物的名目，但是在情感上這些房子都有門牌、水電，就住戶的感受何嘗不是認為這是合法建物。除了大埔案有圓滿結果外，更多是被政府所侵踏的住戶。

鄭天財提醒，縱使在非合法建物的拆遷中，過去仍有許多和平重建或安置的案例，以都會區原住民違建聚落來看，省政府時期分別於基隆興建八尺門國宅及於新北市價購中正國宅安置；另外高鐵原本要興建汐止的橫科駐車場，也經過與當地居民協調溝通後，由中央原民會價購民間集合住宅安置於汐止花東新村；新北市政府近期則興建三鶯部落及溪州部落予以安置。

鄭天財強調，要如何落實居住正義，完全端看執政者的誠意。誠摯呼籲政府，不要忘了當初喊「今天拆大埔，明天拆政府」的初衷，不應該執政後變成「今天有政府，明天趕住戶」，忘記人民的居住選擇權，忘記人民的居住正義，這種案件，在我們原住民族的眼中，有太多迫遷、拆遷的案件，請政府務必要重視人民的居住正義，落實原住民的居住權。

(中時 )