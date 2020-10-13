香港市民近期發現，至少有2個美國聯邦政府網站已封鎖香港IP，拒絕香港網民瀏覽網站。美國政府官員對此一現象透露，由於華盛頓已不再認為香港享有自治權，早於2018年就已開始對包括香港在內的地域進行網路封鎖，將陸續會有更多美國政府網站禁止港人瀏覽。香港專家和金融分析師認為，這會影響香港的國際金融與信息中心地位。

據港媒《立場新聞》報導，早在今年4月已有香港網民發現，無法以香港 IP 連接美國勞工統計局及美國普查局網站，但如果「翻牆」將位址轉為台灣、日本、新加坡等國家，2個網站都可以正常瀏覽。當時有資訊科技界人士認為，事件可能只牽涉技術問題，涉及政治原因的機會不大。

但是英國《金融時報》13日報導指出，美國勞工統計局所屬的美國勞工部已經承認，早在2018年1月就開始實施地理封鎖（geoblocks），受影響地區包括香港。美國普查局未正面回應有否封鎖香港用戶，但表示網域封鎖「將繼續審視網絡威脅報告，並根據情況變化做出相應調整」。

《法國國際廣播公司》則指出，由於兩個網站禁止香港網民進入瀏覽的時間均早於港區國安法的討論時間，相信有關舉措並非因應香港國安法而生。熟悉美國政府對港政策的官員稱，現時美國政府已對大陸內地實行封網，華盛頓亦不再承認香港享有自治，因此未來將會有更多美國政府網站封鎖香港用戶。

美國勞工統計局的網站提供每月就業及失業數據，而普查局網站則有發布零售、住宅建設、國際貿易等數據。美國是全球第一大經濟體，經濟數據對企業營運有影響，香港網路用戶被封後，便不能直接進入勞工統計局的網站獲取每月就業和失業數據。雖然如此，香港網民仍可以用翻牆方式進入，或是透過其他財經媒體取得數據，只是如此一來香港的國際金融中心地位會受影響。

(中時新聞網)