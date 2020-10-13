苗栗縣政府成立青年品牌市集「菁市集」，今年辦理5場次巡迴新竹、苗栗、台中、台南，強化青年產品行銷，廣受各界熱烈迴響。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府成立青年品牌市集「菁市集」，今年辦理5場次巡迴新竹、苗栗、台中、台南，強化青年產品行銷，廣受各界熱烈迴響。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府創造青年創業友善環境，成立青創基地輔導青年創業逐夢，今年並將透過公私合作推動類青創輔導計畫，辦理培訓課程或活動，累積青年量能，並持續推動「菁市集」，巡迴各縣市協助青年行銷產品。

縣府利用舊有空間打造青創基地，輔導縣內青年創業築夢。苗栗青創1號今年至9月已提供電話諮詢服務328人次、現場諮詢服務 310人次及網路服務15萬3828人次，合計15萬4466人次。全國首座海洋青創基地的苗栗青創3號則規畫辦理產業人才職能訓練工作坊、海洋青年品牌日系列活動、海洋環境教育活動，共吸引近千人參加。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，青創5、6號將分別利用苗栗市的原台灣省糧食局苗栗倉庫、南庄大同路宿舍空間，但因舊建築修復仍要1、2年時間，因此為讓青創輔導能量不中斷，今年與青年店家合作，推動類青創輔導計畫。

彭德俊指出，預計在勝興車站旁三義童正一手工原木筆工坊工作室、竹南中山168 及頭份蘆竹湳3處設立類青創基地，打造兼具青創功能的場域，辦理相關培訓課程與活動。

此外，去年縣府成立「菁市集」，前往外縣市展售青年好物，不僅讓苗栗境內青年店家超有感，更讓許多參與市集的民眾為之驚豔。今年菁市集規畫5場次，苗栗辦理2場並巡迴新竹、台中、台南，並以童玩、氣墊、小丑秀、野餐等主題，帶著菁市集品牌概念攤車前進各縣市，加強苗栗青年品牌識別。

勞青處青年發展科長丁美君表示，菁市集每場次邀請20家廠商以上參與，吸引近6000人次參與市集，今年菁市集巡迴圓滿落幕盛況空前，希望能號召更多返鄉青年共創商機，為苗栗發展注入活力。

(中時 )