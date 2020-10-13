北富銀新系統上線後亂象叢生，ATM不能領錢、網銀也掛掉，客戶與員工都快逼瘋。金管會銀行局副局長黃光熙13日指出，系統不穩定北富銀已有作重大偶發事件通報，金管會已要求要「保障客戶權益」、「員工加班情形要依勞基法辦理」，北富銀須在七日內提出查核報告，後續金管會將依規定辦理。

黃光熙表示，北富銀在系統轉換前、也就是2020年5、9月時有跟金管會報告核心系統轉換情形，金管會已要求要確保新核心系統穩定性、保障客戶權益、妥適準備相關因應措施，且在上線前要完成平行測試、壓力測試、第三方驗證。

黃光熙進一步指出，10月8日北富銀轉換新核心系統時已請該行定期通報本會轉換進度，而10月11、12日出現系統不穩定有通報時，已要求銀行確認原因，保障客戶權益，期間發生帳務處理問題已調整完畢，民眾反應事項也已請銀行了解狀況盡速處理，也要求銀行要注意員工加班情形且要依照勞基法辦理。

黃光熙指出，北富銀之前說明此次換新核心系統後，可以從「胖核心」變「瘦核心」，能優化效能。但現在上線卻頻出問題，包括ATM無法使用、匯款系統問題、網路交易問題。初步了解此次系統發生問題是因大量交易時出現異常，系統效能上有導入的問題，詳細原因要等查核報告才會知道。

對於受害民眾是否有補償，黃光熙表示，有要求消費者權益保障，但有關帳務上的調整，北富銀已在官網說明，銀行自己要跟客戶溝通。

台北富邦銀行13日特別發表聲明指出，12日新核心系統上線第一天因連結周邊系統的銀行企業匯流排(Enterprise Service Bus, 簡稱ESB) 系統效能問題導致部分服務無法順利完成。當天下午已持續調校系統參數設定，13日進行實測結果顯示ESB系統效能確有顯著改善，但尚未達到最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢，北富銀除請客戶包涵並表達歉意，也佈署充分人力以電話客服強化服務。

另因新系統問題造成影響的交易，13日完成交易確認，若有因而產生之費用或影響，北富銀強調將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。

(工商 )