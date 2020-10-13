北北基軌道建設13日達成共識，新北市長侯友宜今晚受訪表示，這次基隆捷運升級，汐東線與基隆線整合後，可加速建設，打通汐止交通任督二脈，新北也願在基隆捷運興建過程承擔更多；對協調結果是否滿意，侯友宜認為，能解決問題才是最重要；新北捷運局指出，依基隆捷運期程今年底送審、明年通過，汐東線可望明年就可以動工。

侯友宜說，汐止民生線已經講了18年，這次共識就是將汐止民生線分開處理，汐東線與基隆捷運整合後，新北市讓出大同路路廊，可解決大同路重疊二個軌道系統為一個，以及減少道路交通與路寬不足問題並便利民眾轉乘，同時讓基隆捷運共用社后機廠。

侯友宜說，汐東線是自己的捷運當然自己做，不過目前基隆捷運八堵到南港段，有五個車站位在新北，加上系統相同，新北意願承擔協助興建更多責任。

侯友宜說，能夠解決基隆人到台北的問題，也能增加汐止到台北的運輸流量，對於這次協商結果，他與台北市都樂觀其成。

至於汐止民生線台北端由北市依權責決定，侯友宜說，他當然希望能夠蓋，但尊重北市作法，也有規畫在東湖站設置電動步道串聯文湖線，克服連通問題。

另外這次協商過程，對於高鐵延伸宜蘭路線方案， 侯友宜也提出能夠增設平溪站納入評估，可望帶動周邊觀光效益，但尊重專業評估。

(中時 )