今年六月間，美國國防部已擬定可以施加新制裁的大陸大公司名單，即由大陸軍方控制或擁有的公司，共計20家。而隨著美中對抗愈演愈烈，美國封殺陸企的力道愈來愈強，繼華為、TikTok、WeChat及中芯之後，外傳美國政府的下一個目標可能瞄準大陸軍工業龍頭「中國航空工業集團」(AVIC)，當時便在名單之內。

美國財經媒體報導，去年中共國慶70周年的盛大閱兵式上，戰鬥機、武裝直升機、軍用運輸機及偵察機所組成的空中編隊等，就是由中國航空工業集團所製造的，旗下擁有100多家子公司，共計超過45萬名員工，比波音和空中巴士加起來的員工還要多。

報導指出，作為大陸主要的軍事航空工業承包商，更是大陸國家主席習近平制定工業強國戰略的重要支柱，引起了美國政府特別關注。中國航空工業集團不止生產武器裝備，還有客機和私人飛機等民用業務，部分零部件還是由與美國公司的合資企業生產。

羅蘭貝格戰略諮詢公司（Roland Berger Strategy Consultants）駐北京合伙人Yu zhanfu指出，中國航空工業集團希望成為大陸的波音、空中巴士，而航太產業是資本密集型產業，因此符合大陸的政府體制，使大陸航空工業集團享受到國家的大力支持。

中國航空工業集團是全球最大軍事承包商之一，去年營收達4618億人民幣（約685億美元），比洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、通用動力（General Dynamics）及諾斯洛普·格魯曼 （Northrop Grumman）等知名軍事承包商都還要來得多。

(中時新聞網)