張庭先前現身直播零修圖真實模樣曝光。(取自微博)

張庭與老公林瑞陽感情恩愛。(本報系資料照)

張庭與林瑞陽結婚多年，夫婦倆在大陸經營保養品微商生意，事業有成，一年光繳稅就高達21億人民幣（約96億台幣）。現在張庭更被員工爆料一段「訓話影片」，影片中的她開玩笑地對員工警告，不許再用無美肌軟體的手機拍她，引發網友熱議。

因演出《太陽花》、《偷龍轉鳳》等電視劇走紅的女星張庭，駐顏有術，一張凍齡臉蛋完全看不出她已51歲，當然也成為自家保養品牌的活招牌。然而日前員工就爆料一段老闆娘張庭對他們的訓話影片，影片中只見張庭一邊拿自家保養品，一邊警告員工，「然後再警告你們再用原圖拍我啊，我經理人刷到就把你們封號了啊！」

此時更有一位員工當場回應：「原圖最美。」讓張庭指著對方說：「好，你第一個被封。」令現場瞬間掀起員工爆笑聲。接著張庭又強調，再找到原圖拍的不漂亮，她就要全部封掉了，「那你們就再也拍不到我，好嗎？」足見張庭對美貌的重視。

隨後張庭也被翻出昔日無修圖的直播影片，果然少了美肌軟體的加持下，張庭看起來的確有些憔悴。

(中時新聞網)