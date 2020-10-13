美國眾議院司法委員會反壟斷小組近期發布一份近450頁的調查報告，揭露這一年來對美國4大科技巨頭，包括臉書、蘋果、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，更有議員呼籲拆分這些科技巨頭的業務，或是修改反壟斷法限制這些跨國大型科技公司的權力。對此，在北京當局大力扶持科技產業下，大陸科技股的表現也逐漸獲得投資人青睞。

面對美國政府打壓大陸科技公司在國際上的發展空間，北京當局10月下旬將提出的「十四五計畫」，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣，加強第三代半導體研發進程。

在陸美科技產業競爭之下，先是中興通訊、華為、海康威視等大陸各類科技公司遭到美國制裁，甚至連中芯國際、福建晉華等半導體公司也遭到美國追殺，讓大陸意識到半導體自主化的重要性，加速大陸半導體產業鏈的完整性。根據大陸國務院最新報告指出，目前大陸半導體自給率為30%，但離2025年目標70%，還有很大落差。

陸股在十一長假後重回10兆美元市值， MSCI 中國信息科技指數今年以來上漲超過45%，優於那斯達克指數的32%，兩者相比也顯示大陸科技股發展空間也不容小覷。

Covenant Capital Pte 投資長 Edward Lim認為，大陸科技股呈現上漲趨勢，與美國科技股相比，這些股票的估值低、前景更高，加上面對大陸與歐盟監管單位處置的風險小，與美國科技巨頭相比更有發展空間。

McKinley Capital 執行長 Robert Gillam指出，陸美在科技與經濟領域競爭，像是阿里巴巴這類在AI、雲端服務與5G網路業務大量投資數十億美元，北京當局要扶植都來不及，沒有太多理由要求拆分業務。

摩根大通亞太區首席市場策略師 Tai Hui 認為，「十四五計畫」將促進大陸產業從商品轉至服務，包括生產電子產品達到自給自足，讓大陸科技股成長有支撐點。

(中時新聞網)