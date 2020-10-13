全球微型泵閥大廠科際精密因膠囊咖啡機、醫療客戶持續加追訂單、新增車用產品新客戶8月開始出貨，交出9月營收連續第三個月改寫單月新高、第三季營收締造單季新高的成績單，第四季進入傳統淡季，但車用客戶復工，出貨淡季不淡，預估比去年同期成長10％～20％。

科際9月營收達1.41億元，連續3個月單月營收創新高，年增幅48.86％；第三季營收4.15億元，季增44.44％、年成長34.71％，締造單季營收新高。受限於前5個月出貨受疫情影響而受阻，6月營收開始回溫，直到7、8月客戶陸續復工七、八成，營收顯著好轉，前三季營收8.57億元，年減幅降至2.43％。

科際表示，科際進入第三季之後，業績表現逐月走俏，繼7、8月營收陸續創下單月新高後，9月營收不單較去年同期成長48.86％，也改寫連續第3個月單月營收歷史新高。第三季單季營收4.15億元，創單季歷史新高，

科際指出，宅經濟發酵及出貨旺季，膠囊咖啡機客戶持續追加訂單，9月膠囊咖啡機產品出貨量依舊暢旺，此外，醫療產品出貨持續回溫，其中監護儀及霧化器等醫療產品持續受到肺炎疫情居高不下的影響，使醫療設備需求增加而訂單增加。

車用產品出貨則隨客戶復工率提升而逐漸回升，以及歐洲新客戶訂單在第三季開始放量出貨，科際表示，隨汽車輕量化及舒適化需求大幅提升，車用氣動舒適系統的發展空間龐大，相較於傳統的機械式汽車座椅腰托，氣動式腰托除具備客製化、功能性佳等優點，其重量較傳統機械式腰托為輕，製造成本比機械式腰托低廉，預期車用氣泵仍具相當大的成長空間。

科際表示，科際2021年在家電、醫療及車用等應用市場將有不同的產品推出及量產，將是推升明年營運成長的動能。

(工商 )