衛福部委外進行開放萊豬進口決策的風險評估報告，金額為9萬9990元，以規避政府採購法10萬元以上應公開招標之規定。對此，國民黨立委林奕華大驚，批衛福部「竟用10元換得偷來暗去的報告出賣國人健康」，難道衛福部認為國人健康不值錢嗎？

林奕華在臉書指出，衛福部此舉等於利用降低應公開招標採購金額10元方式，迴避公開招標程序，讓衛福部對相關標案有上下其手的空間，可透過決定誰得標的方式，預先決定風險評估結果，讓風險評估報告淪為替政府政策背書的工具，毫無意義可言。

林奕華指出，陳時中先前於委員會備詢時公開表示，對於政府是否開放萊豬，衛福部至今僅根據一份委託成功大學教授所執行的風險評估報告書，顯見這份報告十分重要，結論直接影響決策與國人食安風險，若衛福部委外給反萊豬聯盟學者評估，結論會一樣嗎？

此外，林奕華說，評估報告內容不但僅有模型推估，完全無人體實驗外，也缺乏相關審查會議會議與報告，衛福部形同先射箭再畫靶，顯示政府早已決定要硬幹、開放萊豬。

林奕華呼籲衛福部，應重新委外開放萊豬的風險評估研究，且相關研究必須委託兩個以上的不同研究單位執行，以昭公信。

#奕華踢爆‼️... 由立法委員林奕華發佈於 2020年10月12日 星期一

(中時新聞網)