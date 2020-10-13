蔡英文總統在國慶演講中對北京釋出善意，稱「願意共同促成有意義的對話」；國民黨今晚在推特發文，稱「蔡英文領導的民進黨開始抄襲國民黨的功課─親美、和陸」，酸度十足。

國民黨國際部副主任何志勇說，幾個月前，民進黨政府才在臺灣大肆對內宣揚「臺美關係史上最佳」，之後也見到蔡英文總統陸續與川普政府官員的互動。但，近日，我們先聽到外交部部長吳釗燮表示「目前不尋求『建交』」，也發現蔡英文總統在國慶演講中對北京釋出善意，稱「願意共同促成有意義的對話」，讓北京官媒《環球時報》總編輯胡錫進指稱是蔡英文「近年來口氣最軟的一次」。

他說，除了著重對美關係，民進黨似也意識到維持穩定兩岸關係的重要性；而國民黨一直以來都是主張「親美、和陸。」難道，大家在2020年以為選了民進黨出來執政，結果其實只是選了另一個國民黨？

國際部主任李大中則說，國民黨的立場一貫是─「親美、和陸、友日」，民進黨雖然一再強調「踏實外交」，蔡英文在國慶演說中也特別談及「積極作為參與區域合作」，但對於台灣當前加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）挑戰，完全避而不提，在我國失去7個邦交國，以及國際組織參與接連受挫後，我國應如何突破困境，在演說中也沒有著墨，無論在外交或兩岸上，都不夠踏實。

(中時 )