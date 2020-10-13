桃園市客家事務局13日進行明年總預算審查，民代意見不少，客家局審查後，被擱置20項約8043萬元，被刪除7項2046萬元，總數超過1億元。客家局總預算為4.12億元，擱置或刪除就占了25％。

預算討論激烈項目之一的補助財團法人桃園市客家文化基金會推動客家文化等計畫經費，共編列2000萬元，市議員舒翠玲批評，當年開辦時，給予3000萬元開辦費，並要求第2寧後就要自給自足，從對客家文化、藝文有認同協助的團體，募集資源，而不是用政府部門的預算。

舒說，如果要用政府的預算，幹麻還要成立基金會？結果基金會是利用基金會規避採購法對於政府機關的監督。舒也針對客家文化基金會，要超過100萬預算才要公開招標質疑，她說，客家文化基金會是政府預算補助，應該與公部門一樣，超過10萬元預算就要公開招標，雖然其他議員持反對意見，不過經過主計處說明，仍通過客家文化基金會受市府補助之預算，如採購金額超過10萬元以上應以公開招標方式的附帶決議。

(中時 )