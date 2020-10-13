台灣每年都有超過百名國樂專科學生畢業，但職業樂團的名額有限，因此過去不少人選擇到新加坡、香港或大陸發展，也有人擔任教師，或是轉行。為留住人才，台北市立國樂團、高雄市立國樂團等團隊，推出「誰來接班～國樂青年演奏家繁星計畫」，每年提供新秀和職業樂團演出機會。

北市國團長鄭立彬觀察，過去大都邀請海外名家來台演奏，但國內也有不少好手，是時候為新秀搭建演出平台，「評選方式目前預計由四個職業樂團推薦1到2位新生代音樂家，以及三所學校各推薦1位新秀，再從中安排新秀和職業樂團同台演奏。」

台南藝術大學國樂系教授鄭德淵表示，「對學生而言，在求學階段，若能有和職業樂團同台演奏的經驗，對未來發展會很有幫助。」

即將和北市國同台演奏的青年琵琶家王楷涵，目前就讀台藝大國樂系研究所，同時是北市國協演人員，她表示，在大四時參加台北市民族器樂大賽獲獎，因此能和職業樂團演出，獲得寶貴的演奏經驗。

參與推薦人才的團隊還包括，台南市民族管絃樂團、桃園市國樂團，以及文化大學國樂系、台灣藝術大學國樂系、台南藝術大學國樂系。

(中時 )